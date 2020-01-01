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Академия Бизнес-Финанс

Продается
дом
деревня Степановское, д.70, Московская область, Красногорский район
Предложение № 6565/2

Обременение
не является залогом
Стадия
непрофильный актив
Вид продажи
с баланса
Собственник
Юридическое лицо

Статус жильцов
не указано
Регистрация жильцов
не указано

Объект
дом
Год постройки
Площадь общая
505 м²
Площадь жилая
Площадь земельного участка
1500 м²
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото

113 871 900 р.
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Дополнительная информация по объекту
Сведения о правах на земельный участок: собственность



Жилой дом с земельным участком

Общая площадь дома: 513,2 кв.м.

Земельный участок - площадь: 1 500 кв.м.

Категория: земли населенных пунктов

Разрешенное использованеи: под ИЖС

Месторасположение:

Московская область, Красногорский район, дер. Степановское, д.70

(отдаленность от МКАД 15 км. по Новорижскому ш.)


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