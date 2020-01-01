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Продается
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Предложение № 6565/2
Обременение
не является залогом
Стадия
непрофильный актив
Вид продажи
с баланса
Собственник
Юридическое лицо
Статус жильцов
не указано
Регистрация жильцов
не указано
Объект
дом
Год постройки
Площадь общая
505 м²
Площадь жилая
Площадь земельного участка
1500 м²
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113 871 900 р.
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Жилой дом с земельным участком
Общая площадь дома: 513,2 кв.м.
Земельный участок - площадь: 1 500 кв.м.
Категория: земли населенных пунктов
Разрешенное использованеи: под ИЖС
Месторасположение:
Московская область, Красногорский район, дер. Степановское, д.70
(отдаленность от МКАД 15 км. по Новорижскому ш.)
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