Предлагаю за объект в рублях *

Предлагаю за объект в рублях *

Не можете обосновать предложение ссылками?

Или считаете в этом нет необходимости?

Укажите свою цену и контактные данные.



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Из приведенных ссылок видно, что цена, предложенная мною, обоснована, т.к.