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Продается
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Предложение № 7304/2
Обременение
не является залогом
Стадия
непрофильный актив
Вид продажи
с баланса
Собственник
Юридическое лицо
Статус жильцов
не указано
Регистрация жильцов
не указано
Объект
дом
Год постройки
Площадь общая
1339 м²
Площадь жилая
Площадь земельного участка
5513 м²
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82 248 000 р.
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4 земельных участка
Общая площадь: 5 513 кв.м.
(1485 кв.м., 1407 кв.м., 1121 кв.м., 1500 кв.м.)
Категория земель: Земли поселений
Назначение: для ИЖС
На участке имеются дополнительный строения:
- Отапливаемый гараж с комнатами для прислуги,
- Гостевой дом,
- Вольер.
Жилой дом
Общая площадь: 1 339,1 кв.м.
Дом с отделкой под ключ со всеми коммуникациями.
Жилой дом 6-ти уровневый (подвал, цоколь, 1-этаж, 2-этаж, 3-этаж, мансарда)
Кирпичный коттедж 1996г. постройки
Месторасположение:
Московская область, Одинцовский р-н, Назарьевский с.о., дер. Солослово, д. 12.
Объект расположен в неохраняемой коттеджной застройке деревни Солослово
(в 18 км. от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе)
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